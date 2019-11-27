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بالوثيقة.. رئاسة البرلمان توافق على استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي


بالوثيقة.. رئاسة البرلمان توافق على استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي
2019/11/27 | 10:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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