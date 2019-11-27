2019/11/27 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايد إعداد المشاركين باحتجاجات السماوة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 10:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تزايد إعداد المشاركين باحتجاجات السماوة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تزايد إعداد المشاركين باحتجاجات السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).