الذهب يهبط بعد إعلان ترامب اقتراب أمريكا والصين من اتفاق تجاري

2019/11/27 | 10:40

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعدما قادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من ‭‭‭‬‬إ‭‭‬‬‬برام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر.

ونزل الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش.



ولامست الأسعار أقل مستوى في أسبوعين عند 1450.30 دولار في الجلسة السابقة.

وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلي 1458.40 دولار.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن واشنطن وبكين اقتربا من الاتفاق على المرحلة الأولي من اتفاق تجاري بعدما وافق كبار المفاوضين من البلدين على مواصلة بحث القضايا المتبقية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بعدما سجلت وول ستريت مستوى إغلاق قياسيا جديدا بفضل أنباء التجارة الإيجابية كما ارتفع الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.02 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بالوتيرة ذاتها إلى 1804.2 دولار في حين فقد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 901.80 دولار.

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