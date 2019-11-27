2019/11/27 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدّدت "النقابة الوطنية للقضاة" في الجزائر، بالعودة إلى الإضراب "بحركة ستكون قاسية" بعد "تنصل" وزير العدل من التزاماته مقابل تعليق إضراب غير مسبوق أدى إلى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضاة الجزائر يهددون بالعودة للإضراب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).