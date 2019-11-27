الشرطة الأمريكية: مسلح يطلق النار على شخصين ثم ينتحر في فانكوفر

2019/11/27 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأمريكية أن رجلا أطلق النار على شخصين في مرآب للسيارات بمدرسة ابتدائية في فانكوفر بواشنطن، قبل أن ينتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

وقالت الشرطة

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