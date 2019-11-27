تحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في الداخلية

2019/11/27 | 10:49

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، بتحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد...





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