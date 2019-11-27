لبنان: عون يجري استشارات نيابية غداً لاختيار رئيس وزراء

2019/11/27 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكدت مصادر لبنانية حكومية، اليوم الأربعاء، ان الرئيس مشيل عون سيجري غدا الخميس الاستشارات النيابية اللازمة لاختيار رئيس الحكومة المقبلة.

وبحسب "رويترز"، فإن رئيس الحكومة المقبل لن يكون سعد الحريري، حيث أكدت الوكالة بأن رئيس الحكومة السابق قد صرح بعدم رغبته بتولي رئاسة الحكومة وأنه وصف هذا القرار بأنه "صريح وقاطع".

وقال الحريري في بيان: "أعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة، ليس أنا بل أحد آخر لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات".

واستقال الحريري في 29 تشرين الأول، بعد احتجاجات مناوئة للحكومة في أنحاء البلاد.

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