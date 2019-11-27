إيران: اعمال الشغب شهدت احراق 731 مصرفا ومحاولة تفجير اكبر مستودع للبنزين

2019/11/27 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلن وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الاربعاء، عن إفشال تفجير اكبر مستودع للبنزين في احدى مدن البلاد، وإحراق عدد من المباني الحكومية والدينية.

وقال رحماني فضلي في تصريح للقناة الاولى في التلفزيون الايراني، ان "الاشرار حاولوا في احدى المدن تفجير اكبر مستودع للبنزين فيها ولو نجحت محاولتهم هذه لاحترق نصف المدينة".

وبين أنه "خلال احداث التظاهرات الاخيرة، مشيرا الى احراق 731 مصرفا، و140 مكانا عاما و9 مراكز دينية و70 محطة وقود و34 سيارة اسعاف"، بحسب قوله.

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