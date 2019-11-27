فلاح أمين الرهيمي - ما هي المتطلبات لخروج العراق من أزمته

2019/11/27 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي إن الحكومة طرحت إصلاحات إلا أن هذه الإصلاحات تصب في جزء من معاناة الشعب بالرغم من أنها ضرورية وذات أهمية كبرى إلا أنها لا تشمل العصب الأساسي من الأزمة التي أدت تراكماتها إلى انتفاضة الشعب العارمة في 1/10/2019 حيث أن هذه الحلول تصب في الجانب الاستهلاكي لحياة الشعب وليس الجانب الإنتاجي الذي يشكل العصب الرئيسي في حياة الشعب العراقي والذي من خلاله تستطيع بناء البنية التحتية وتطويرها وامتصاص البطالة وا......

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