عبد الغني سلامه - من أنا؟

2019/11/27 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الغني_سلامه إذا وقفتَ أمام المرآة، أو إذا التقطت لنفسك صورة "سيلفي"، سترى الكائن الوحيد لذي تملكه ملكية خالصة، والذي سيعيش معك إلى الأبد..ذلك الكائن، هو أنت..ربما تسأل نفسك: من أنا؟ غالبا ستجيب بسرعة: أنا فلان، وكأنك تفهم ذاتك تماما، وتعي وجودك بكل وضوح، ولكن، إذا كنت في لحظة صفاء ومصارحة صادقة مع النفس، ستجد إجابات عديدة، ومتناقضة..وربما لا تعجبك..يقول علماء النفس أن الإنسان يُرى من أربع زوايا؛ ا......

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