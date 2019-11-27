سفير العراق في أنقرة يبحث مع المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية التركية لشؤون المياه العلاقات الثنائية

2019/11/27 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث سفير العراق في انقرة حسن الجنابي اليوم الاربعاء، مع المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية التركية لشؤون المياه فيصل آراغلو، العلاقات الثنائية.

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