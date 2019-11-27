الاتحاد العربي يحدد موعد قرعة ربع نهائي البطولة

2019/11/27 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الاتحاد العربي لكرة القدم يوم الثامن من شهر كانون الاول المقبل موعداً لاجراء قرعة دور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال بالموسم 2019-2020 بالمملكة العربية السعودية.

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