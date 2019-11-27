أبوظبي تدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في طرح أرامكو السعودية

2019/11/27 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خمسة مصادر مطلعة إن جهاز أبوظبي للاستثمار يدرس استثمار ما لا يقل عن مليار دولار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية التي تعول بشكل أساسي علي مستثمرين من السعودية والخليج لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار.

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