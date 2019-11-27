اصابات واحتراق عجلة بالكامل بحادث تصادم قرب السليمانية

2019/11/27 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب اربعة اشخاص بجروح يوم الاربعاء بحادث تصادم بين عجلتين على طريق كلار – دبرنديخان جنوب محافظة السليمانية في اقليم كوردستان.

وذكرت مديرية مرور ادارة منطقة "گـرمیان" في بيان ان اربعة اشخاص اصيبوا صباح اليوم بجروح بحادث تصادم بين عجلتين احداهما نوع "جيب لاريدو" والاخرى نوع "مازدا" على جسر "قلاتە پزان" بين كلار، ودربنديخان.

واضاف البيان ان العجلة نوع "مازدا" سقطت من على الجسر ليشتعل النار بها ويصاب السائق واخر كان يستقل العجلة معه بحروق، وكذلك اصابة شخصين كانا يستقلان الـ"الجيب لاريدو".

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