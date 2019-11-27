تحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار في بغداد

2019/11/27 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الاربعاء بتحرير ضابط كبيرة تم اختطافه من قبل مسلحين في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان قوة برئاسة مدير مكافحة الاجرام تحرر اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية، من دون مزيد من التفاصيل.

وتداول ناشطون قبل ايام على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية اختطاف اللواء عبد الجبار التي جرت في وضح النهار وسط بغداد.

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