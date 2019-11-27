هواوي تطرح حواسيب محمولة للبيع اعتبارًا الشهر المقبل

2019/11/27 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة هواوي خلال حدثها الخاص في مدينة شنجهاي إلى جانب حاسوبها اللوحي (ميت باد برو) MatePad Pro عن منتجات أخرى، بما في ذلك حاسوب

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