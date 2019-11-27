زيدان يكشف طبيعة اصابة هازارد

2019/11/27 | 11:12

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كشف الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، إن البلجيكي إيدين هازارد، لاعب الفريق الكروي يعاني من تورم في الكاحل الذي

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