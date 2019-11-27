النزاهة تضبط صكوكاً بأربعة مليارات دينار بمنزل مدير مصرف محكوم بالمؤبد

2019/11/27 | 11:19

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بغداد اليوم- بغدادأعلنت دائرة التحقيقات في الهيأة، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، تمكنها من ضبط أربعة صكوك أصلية تبلغ قيمتها أكثر من (4,000,000,000) مليارات دينار في دار مدير مصرف حكومي في الأنبار، محكوم بالسجن المؤبد.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق الأنبار، قام بضبط أربعة صكوك في دار المتهم المحكوم عليه بالسجن المؤبد مدير مصرف الرافدين – فرع الخالدية في المحافظة"، موضحة أن "قيمة تلك الصكوك بلغت (4,076,000,000) مليارات دينار، من بينها صكان بقيمة (900,000,000) مليون دينار في حساب مدير المصرف المدان، وصكان آخران بقيمة ( 3,176,000,000) مليار دينار، باسم اثنين من المحكومين".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن ضبط دفتري صكوك ومبالغ مالية بالعملة المحلية وبالدولار في حساب المدان، إضافة إلى كشوفات وسجل خاص بالعمليات الحسابية للمصرف وختم باسم المصرف – فرع الخالدية وثمانية سندات عقارية باسم المحكوم، وسند عقار باسم زوجته".

وتابع أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحق مدير المصرف ومجموعة موظفين معه، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة تمهيداً لمصادرتها".

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية، والرصد الزلزالي، الاربعاء (27 تشرين الثاني 2019) حالة الطقس خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الطقس اليوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً

بغداد اليوم-بغداد

أعلن عضو مجلس النواب، النائب جمال المحمداوي، الأربعاء (27 تشرين الثاني، 2019) موافقة رئاسة مجلس النواب على استكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي، علاء الموسوي.

وقال المحمداوي في بيان،

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، بأن المتظاهرين اغلقوا ثلاثة جسور في الناصرية، لليوم الثالث على التوالي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين اغلقوا جسر الزيتون والنصر والحضارات ف

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