صالح يصادق على اتفاقية العراق وصربيا لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسيّة من سمات الدخول

2019/11/27 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

صادق رئيس الجمهوريّة برهم صالح، اليوم الاربعاء، على اتفاقية إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسيّة والخدمة من سمة الدخول إلى صربيا.

وذكر بيان للرئاسة تلقته "الغد برس"، ان "صالح صادَقَ على اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسيّة والخدمة من سمة الدخول بين الحكومتين العراقية والصربية، والتي كانت قد وقعتها وزارة الخارجيّة في وقت سابق مع الجانب الصربيّ".

واضاف ان "هذا يأتي ذلك كنتيجة للحراك الدبلوماسيّ لوزارة الخارجيّة المتمثل بالانفتاح على العالم؛ وبغية تعزيز العلاقات الثنائيّة عبر إجراءات عمليّة تُسهّل سفر مُواطِني كلا البلدين".

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