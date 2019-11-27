2019/11/27 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن تمكنها من ضبط أربعة صكوك أصلية تبلغ قيمتها أكثر من (4,000,000,000) مليارات دينار في دار مدير مصرف حكومي في الأنبار، محكوم بالسجن المؤبد.

الدائرة أشارت، في معرض حديثها عن عملية الضبط، في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إلى أن "فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق الأنبار، قام بضبط أربعة صكوك في دار المتهم المحكوم عليه بالسجن المؤبد مدير مصرف الرافدين – فرع الخالدية في المحافظة، موضحة أن قيمة تلك الصكوك بلغت (4,076,000,000) مليارات دينار، من بينها صكان بقيمة (900,000,000) مليون دينار في حساب مدير المصرف المدان ، وصكان آخران بقيمة ( 3,176,000,000) مليار دينار، باسم اثنين من المحكومين".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن ضبط دفتري صكوك ومبالغ مالية بالعملة المحلية وبالدولار في حساب المدان، إضافة إلى كشوفات وسجل خاص بالعمليات الحسابية للمصرف وختم باسم المصرف – فرع الخالدية وثمانية سندات عقارية باسم المحكوم، وسند عقار باسم زوجته".

وأوضحت أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحق مدير المصرف ومجموعة موظفين معه، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة تمهيداً لمصادرتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط صكوك بأربعة مليارات دينار في منزل مدير مصرف محكوم بالمؤبد) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط صكوك بأربعة مليارات دينار في منزل مدير مصرف محكوم بالمؤبد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).