2019/11/27 | 11:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو..كلمة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 11:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..كلمة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو..كلمة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال جلسة مجلس الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).