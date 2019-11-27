2019/11/27 | 11:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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اكد مدرب المنتخب الوطني، سريتشكو كاتانيتش، ان العراق كسب لاعبين شباب جدد بعد مباراة قطر في افتتاح كأس الخليج “خليجي 24”.
وقال كاتانيتش في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاتانيتش: لم اشعر بضغط كأس الخليج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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