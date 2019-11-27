سيلفر ليك تستثمر 500 مليون دولار في المجموعة المالكة لمانشستر سيتي

2019/11/27 | 11:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اتفقت شركة سيلفر ليك للاستثمار المباشر على القيام باستثمار قيمته 500 مليون دولار في ‬مجموعة سيتي المالكة لنادي مانشستر سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لتقيم بذلك المجموعة عند 4.8 مليار دولار.

وقالت الشركتان، الأربعاء، إن سيلفر ليك ستشتري أكثر قليلا من عشرة في المئة من المجموعة التي تسيطر عليها أبوظبي، في تأكيد لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق.

واستقطبت كبرى أندية كرة القدم الأوروبية أموالا كبيرة من بعض أكثر الأسر الحاكمة ثراء في العالم على مدى السنوات العشر الماضية، في الوقت الذي تجذب فيه كرة القدم المزيد من الجماهير من أسواق مغرية مثل آسيا والولايات المتحدة والشرق الأوسط.

ويُنظر إلى المحافظ العقارية للأندية عادة كأصول ذات جاذبية أيضا.

وقال خلدون المبارك رئيس مجموعة سيتي لكرة القدم في بيان "سيلفر ليك شركة عالمية رائدة في الاستثمار في التكنولوجيا، ونحن سعداء...باستثماراتهم في مجموعة سيتي لكرة القدم وفرص تحقيق مزيد من النمو الذي تجلبه الشراكة معهم".

وذكرت مجموعة سيتي أن المساهمين الحاليين لن يبيعوا أسهما كجزء من صفقة سيلفر ليك.

وأضافت أن مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان ستظل صاحبة حصة الأغلبية في ‬مجموعة سيتي لكرة القدم بحصة تقترب من 77 في المئة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أظهر التقرير السنوي لمانشستر سيتي تحقيق إيرادات قياسية بلغت 535.2 مليون جنيه استرليني (687 مليون دولار) محققا ربحية في 2018-2019 للسنة الخامسة على التوالي.

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