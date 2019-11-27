الى .. العامري والفياض والخزعلي ..

2019/11/27 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:مؤيد حميد أياكم والاستهتار بالشعب قديما قالوا ..لا تولوا أبناء السفلة والسفهاء قيادة الجنود ومناصب القضاء وشؤون العامة , لانهم أذا أصبحوا من ذوي المناصب , أجتهدوا في ظلم...أكمل القراءة ←

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