التربية النيابية: الأبنية المدرسية تعاني من إهمال كبير رغم المبالغ الكبيرة المخصصة لها

2019/11/27 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة التربية النيابية، رعد المكصوصي، ان الواقع التربوي بائس والوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التربية زادوا من هذا السوء، حيث تعاني الأبنية المدرسية من اهمال كبير رغم المبالغ الكبيرة المخصصة لها.

واشار المكصوصي الى ان مشكلة الأبنية المدرسية تعد اليوم أم المشاكل، وفيها الكثير من الفساد، مبينا ان الكثير من المدارس وخاصة في المناطق النائية مازالت عبارة عن هياكل ولم يتم استكمالها على مدى سنوات.

وشدد المكصوصي على ان لجنة التربية النيابية تعمل على متابعة ملف تلكؤ انجاز الأبنية المدرسية في بغداد، حيث يمثل الملف رقم واحد في وزارة التربية، لافتا الى ان هيئة النزاهة تعمل اليوم على استقدام الوزراء السابقين والحاليين المتورطين بملفات فساد.

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