العمل تنفي إطلاق استمارة جديدة للتقديم على منحة الطوارئ

2019/11/27 | 11:50

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بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء (27 تشرين الثاني 2019)، اطلاق استمارة جديدة للتقديم ع...





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