تفكيك  5 عبوات ناسفة في جزيرة مكيشيفة شمال سامراء

2019/11/27 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، تفكيك خمس عبوات ناسفة في جزيرة مكيشيفة شمال سامراء.

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "تأكيداً لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية في تطهير جميع قواطع المسؤولية من مخلفات داعش الإرهابي، تمكن الجهد الهندسي لقيادة الفرقة الرابعة شرطة اتحادية في جزيرة مكيشيفة شمال سامراء من تفكيك 5 عبوات ناسفة نوع قمعية وأخرى على شكل جليكان".

واشار الى انه "تم إتلافها وتفجيرها موقعياً تحت السيطرة".

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