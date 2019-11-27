تويتر تحذر جميع مستخدمها الخاملين

2019/11/27 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أرسلت إدارة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحذيرا لمستخدميها، فحواه أن من لم يدخل إلى حسابه أكثر من نصف عام، سيتم حذف الحساب.

ونقل موقع "The Verge" المتخصص عن إدارة "تويتر" قولها بهذا الشأن: "نحن نعمل على حذف الحسابات الخاملة، كي نزود المستخدمين في تويتر بمعلومات يثقون بها، أكثر دقة وصدقية.



ويدخل في إطار هذا العمل توجيه نداء للمشتركين لاستخدام موقع التواصل الاجتماعي بأكثر فعالية بعد التسجيل وفقا لسياستنا المتعلقة بالحسابات الخاملة".

ولم تحدد إدارة "تويتر" موعدا بالضبط للتعرف على أسماء المستخدمين المشطوبة، لكنها قالت إن عملية حذف الحسابات غير النشطة ستستغرق عدة أشهر.

وكان "تويتر" قد قرر في 21 تشرين الثاني، السماح للمستخدمين بإخفاء الردود عن منشوراتهم، ورصدت الشركة أن معظم المستخدمين في فترة اختبار هذه الميزة الجديدة، يخفون الردود التي رأوا أنها غير لائقة أو مزعجة، كما فضّل الكثيرون إخفاء الردود بدلا عن تشغيل الوضع الصامت.

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