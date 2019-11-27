اتفاق النكبة يعود من جديد

2019/11/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي ها هو اتفاق النكبة الذي أبرمه عادل عبد المهدي في بداية عام 2015 حين كان وزيرا للنفط في حكومة حيدر العبادي , يعود إليه من جديد وهو رئيسا...أكمل القراءة ←

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