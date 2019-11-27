لماذا يكرهوننا

2019/11/27 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الخالق الشاهر انها صرخة مدوية اطلقتها أمرأه امريكية بعصبية بالغة بعد تفجير مركز التجارة العالمي ، عبرت فيها عن سؤال ذكي لم تستلم جوابه لحد الآن .هذه الصرخة ينبغي...أكمل القراءة ←

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