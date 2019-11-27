160 داعشي مطلبون للقضاء الدولي لارتكابهم ابادة جماعية بحق الايزيديين

2019/11/27 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال أكد رئيس فريق محققين تابعين للأمم المتحدة مجلس الأمن، الثلاثاء، بأن الفريق حدد هويات 160 من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي متهمين بقتل إيزيديين في شمال العراق عام 2014، ويعكف على إعداد دعاوى قضائية ضدهم.وبدأ الفريق الذي شكله مجلس الأمن الدولي العمل قبل عام لجمع أدلة لإجراء محاكمات في المستقبل على …

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