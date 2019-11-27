لجنة الامن والدفاع النيابية تناقش الاحداث الامنية المرافقة للتظاهرات

2019/11/27 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاربعاء، استيراد القنابل الغازية المستخدمة ضد المتظاهرين، والاحداث الامنية التي رافقت التظاهرات.

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