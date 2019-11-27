المنتجات النفطية تنفي وجود تخفيض على اجور الشركات الاهلية والمكلفة بنقل المنتجات

2019/11/27 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت شركة المنتجات النفطية، الأربعاء، وجود اي تخفيض على اجور الشركات الاهلية والمكلفة بنقل المنتجات ولكافة المحاور.

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