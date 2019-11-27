هل يُكلَّف سمير الخطيب بتشكيل حكومة في لبنان؟

2019/11/27 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اهتمت الصحف اليوم بالشأن اللبناني، وتراجع سعد الحريري عن تشكيل حكومة.



تقول الصحف اللبنانية اليوم إن اسم سمير الخطب هو الاسم المرشح لتشكيل حكومة جديدة.



في باقي المواضيع: الاحتجاجات في العراق، ومقتل 13 جنديا فرنسيا منخرطا في عملية برخان في مالي.





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