2019/11/27 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة يوم الاربعاء عن تمكنها من ضبط أربعة صكوك أصلية تبلغ قيمتها أكثر من (4,000,000,000) مليارات دينار في دار مدير مص...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 مليارات دينار بمنزل مدير مصرف عراقي محكوم بالمؤبد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 مليارات دينار بمنزل مدير مصرف عراقي محكوم بالمؤبد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).