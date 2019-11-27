القبض على سبعة متهمين بقضايا المخدرات في بغداد

2019/11/27 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

القت القوات الامنية القبض على سبعة متهمين بقضايا المخدرات وتعاطي حبوب المؤثرات العقلية في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وذكر بيان لأعلام وزارة

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