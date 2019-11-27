الداخلية: تفكيك عبوات ناسفة في سامراء

2019/11/27 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين

اكدت وزارة الداخلية، تفكيك خمس عبوات ناسفة في جزيرة مكيشيفة شمال سامراء.

وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه،

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