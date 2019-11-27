2019/11/27 | 12:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز – صلاح الدين
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اكدت وزارة الداخلية، تفكيك خمس عبوات ناسفة في جزيرة مكيشيفة شمال سامراء.
وقال إعلام الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز"، نسخة منه،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: تفكيك عبوات ناسفة في سامراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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