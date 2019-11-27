وزير الإغتيالات الوطني!

2019/11/27 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الستار رمضان منصب جديد غير مُعلن عنه في قائمة الوزارات والحكومات في بلادنا، لكنه موجود وقائم في الواقع وقوته وتأثيره اكبر واقوى من كل الوزارات، حتى الوزارات السيادية التي...أكمل القراءة ←

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