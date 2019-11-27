المحمداوي: موافقة رئاسة البرلمان على استكمال الإجراءات الخاصة باستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي

2019/11/27 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، موافقة رئاسة مجلس النواب على استكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي.

واكد المحمداوي في بيان استحصال موافقة رئاسة البرلمان لاستكمال الإجراءات الشكلية والقانونية لاستجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي لارتكابه مخالفات مالية وقانونية وادارية جسيمة.

واضاف المحمداوي، ان ذلك يأتي استنادا إلى المادة إحدى وستين من الدستور التي تنص على انه لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للإجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفائه بالأغلبية، مشيرا الى مطالبته البرلمان لتحديد موعد الاستجواب في أقرب جلسة برلمانية.

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