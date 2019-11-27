2019/11/27 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية: عملية تحرير اللواء ياسر عبد الجبار شهدت مصادمة مع المجموعة الخاطفة في منطقة زراعية نائية ومهجورة خارج بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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