أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في 4 سنوات

2019/11/27 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسهم أوروبا أعلى مستوى في أربع سنوات يوم الأربعاء بعد أن أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال في التوصل إلى حل وشيك لحرب تجارية طال أمدها مع الصين.

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