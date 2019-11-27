اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي

2019/11/27 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الإربعاء 2019/11/27 .

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