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اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي


اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي
2019/11/27 | 12:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي اليوم الإربعاء 2019/11/27 .

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