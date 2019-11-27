اشتباكات مع الخاطفين في منطقة مهجورة.. الداخلية تسرد رواية مثيرة عن تحرير ضابط مختطف في بغداد

2019/11/27 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن وزير الداخلية ياسين الياسري اليوم الاربعاء، ان قوة برئاسة مدير مكافحة الاجرام حررت اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في وزارة الداخلية.وقال الياسري بحسب وكالة الانباء “واع”، إنه “ومن خلال المتابعة الميدانية اليومية المستمرة والعمل المتواصل وتقاطع المعلومات، فقد تمكنت قوة من مكافحة اجرام بغداد من تحرير المختطف […]

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