هزة ارضية تضرب منطقتين في اقليم كوردستان

2019/11/27 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان يوم الاربعاء بتسجيل هزة ارضية في منطقتي "ازمر"، و"دربنديخان" في محافظة السليمانية.

واوضحت المديرية في بيان انه في الساعة 10:19 من صباح اليوم في التوقيت المحلي لمدينة اربيل حدثت هزة ارضية بقوة 3،6 وفق مقياس رختر بعمق 8 كم وتبعد 180 كم من مركز ازمر، و128 كم عن دربنديخان.

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