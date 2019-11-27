وزارة العمل تنفي اطلاق استمارة جديدة للتقديم على منحة الطوارئ

2019/11/27 | 12:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

نفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اطلاق استمارة جديدة للتقديم على منحة الطوارئ.





وقالت الوزارة في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم

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