وزير الداخلية يفصح عن معلومات جديدة حول عملية تحرير اللواء المختطف

2019/11/27 | 12:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية ياسين الياسري يوم الاربعاء عن تفاصيل تحرير اللواء المختطف ياسر عبد الجبار مدير المعهد العالي في الوزارة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزير اليوم انه "من خلال المتابعة الميدانية اليومية المستمرة والعمل المتواصل وتقاطع المعلومات ، فقد تمكنت قوة من مكافحة اجرام بغداد من تحرير المختطف اللواء ياسر عبد الجبار وتأمين سلامته ، بعد مباغتة ومصادمة مع المجموعة الخاطفة في منطقة زراعية نائية ومهجورة خارج العاصمة بغداد".

وتداول ناشطون قبل ايام على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية اختطاف اللواء عبد الجبار التي جرت في وضح النهار وسط بغداد.

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