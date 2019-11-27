“الفتح” يُجدد حديثه عن تلقي المتظاهرين أموالاً من دول خليجية

2019/11/27 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق جدّد النائب عن تحالف “#الفتح” #محمد_البلدواي، الحديث بشان الأموال “الخليجية” التي دخلت #العراق عبر تحويلات مالية لدعم “#المندسين” في #التظاهرات.وذكر البلداوي في تصريح صحافي أن […]

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