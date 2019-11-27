هيومن رايتس ووتش:

2019/11/27 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم الفصائل المرتبطة بتركيا بانتهاكات في المناطق التي تسيطر عليها بشمال شرق سوريا وفق تقرير للمنظمة

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