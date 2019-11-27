2019/11/27 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مديرية الدفاع المدني تعلن اخماد حريق الكرادة دون خسائر بشرية

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مديرية الدفاع المدني تعلن اخماد حريق الكرادة دون خسائر بشرية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مديرية الدفاع المدني تعلن اخماد حريق الكرادة دون خسائر بشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).