2019/11/27 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطلب التغيير الواسع في نظام الحكم والذي يصر عليه المتظاهرون في العراق، يتعارض مع مصالح الاحزاب والكتل السياسية في العراق، مايجعل عائقاً مهما ً أمام ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستنجح اصلاحات عبدالمهدي في تخطي مصالح الاحزاب؟) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستنجح اصلاحات عبدالمهدي في تخطي مصالح الاحزاب؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).